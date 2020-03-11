"Арсенал", "Бавария" и "Тоттенхэм" нацелились на Виллиана

"Арсенал", "Бавария" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к бразильскому полузащитнику "Челси" Виллиану, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, английские и немецкий клубы намерены подписать футболиста летом, когда у него истечет срок контракта с "аристократами". Также образом, хавбек может перейти в другой клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что от варианта с бразильцем отказалась "Барселона".

В нынешнем сезоне 31-летний Виллиан провел за "Челси" 37 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

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