"Арсенал", "Бенфика", "Наполи" и "Рейнджерс" одержали победы в Лиге Европы

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"Арсенал", "Бенфика", "Наполи" и "Рейнджерс" одержали победы в Лиге Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей второго тура групповой стадии Лиги Европы.

Группа A

ЧФР Румыния - "Янг Бойз" Швейцария 1:1

Голы: Рондон, 62 - 1:0, Фасснахт, 69 - 1:1

ЧФР: Бэлгрэдян, Пауло Винисиус (Маня, 14), Сушич, Камора, Буркэ, Дяк (Кипчу, 63), Джокович, Пэун (Перейра, 79), Хобан (Иту, 79), Дебелюх (Омрани, 46), Рондон.

"Янг Бойз": фон Балльмос, Масерас, Цезигер, Камара (Сулеймани, 75), Лустенбергер, Фасснахт, Эбишер (Сьерро, 75), Нгамале (Сьебатшо, 74), Хефти (Гарсия, 63), Элиа (Гаудино, 63), Нсаме.


"Рома" Италия - ЦСКА София Болгария 0:0

"Рома": Лопес, Спинаццола (Карсдорп, 46), Фасио, Смоллинг (Жезус, 56), Бруно Перес, Мхитарян (Педро, 46), Вильяр, Карлес Перес (Пеллегрини, 75), Кристанте, Кумбула, Майораль (Джеко, 70).

ЦСКА София: Бузатто, Мазику, Антов, Занев, Жеферсон (Тиагу Родригеш, 81), Юга (Бельтраме, 81), Вьон (Турицов, 89), Санкаре (Ахмедов, 89), Йомов, Синклэйр (Энрике, 65), Соу.


Группа B

"Мольде" Норвегия - "Рапид" Вена Австрия 1:0

Гол: Омоиджуанфо, 65 - 1:0

"Мольде": Линде, Грегерсен, Хеуген, Бьорнбак, Уинго, Эурснес, Эллингсен, Хестад (Болли, 68), Эйкрем (Джеймс, 84), Брюнхильдсен (Хуссайн, 77), Омоиджуанфо.

"Рапид" Вена: Гартлер, Граймль, Улльманн, Барач, Стойкович, Граховац (Ибрахимоглу, 77), Шик (Аразе, 46), Любичич, Ритцмайер, Кара, Китагава (Кнасмюлльнер, 59).


"Арсенал" Англия - "Дандолк" Ирландия 3:0

Голы: Нкетиа, 42 - 1:0, Уиллок, 44 - 2:0, Пепе, 46 - 3:0

"Арсенал": Рунарссон, Колашинац, Соареш, Мустафи (Себальос, 61), Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни, Джака (Тирни, 74), Пепе (Виллиан, 62), Уиллок, Нелсон, Нкетиа (Балогун, 74).

"Дандолк": Роджерс, Клири (Оур, 53), Гартленд, Бойл, Даммигэн, Шилдс (Гэннон, 62), Маунтни, Макилени (Флорес, 53), Мюррей (Слоггетт, 46), Даффи (Чолович, 70), Хобан.


Группа C

"Славия" Чехия - "Байер" Германия 1:0

Гол: Олайинка, 80 - 1:0

"Славия": Коларж, Кудела, Зима, Боржил, Голеш (Станчу, 61), Малински (Сима, 71), Шевчик, Дорли (Олайинка, 61), Провод (Траоре, 76), Лингр (Муса, 46), Масопуст.

"Байер": Градецки, Та, Драгович, Едвай, Венделл, Виртц (Амири, 67), Баумгартлингер, Диаби, Демирбай, Бельараби, Аларио (Бэйли, 46).

Удаление: Бельараби (22).


"Ницца" Франция - "Хапоэль" Беер-Шева Израиль 1:0

Гол: Гуири, 22 - 1:0

"Ницца": Бенитес, Аталь (Лотомба, 68), Бамбу, Данте, Камара, Шнайдерлин, Тюрам, Клод-Морис (Рен-Аделаид, 58), Нсоки (Пельмар, 46), Гуири (Маолида, 68), Дольберг (Будауи, 85).

"Хапоэль Беер-Шева": Левита, Голдберг (Варен, 76), Таа, Мигел Витор, Дадиа, Йосефи (Агудело, 46), Аколатсе (Твито, 88), Саллалих (Мели, 76), Кабха, Жозуэ, Барейро (Сафури, 81).


Группа D

"Рейнджерс" Шотландия - "Лех" Польша 1:0

Гол: Морелос, 68 - 1:0

"Рейнджерс": Макгрегор, Голдсон, Баришич, Тавернье, Балогун, Арфилд (Джек, 80), Дэвис, Хаджи (Арибо, 69), Камара, Кент (Баркер, 81), Руф (Морелос, 63).

"Лех": Беднарек, Кравец, Шатка, Червиньски, Пухач, Модер, Скурась (Сикора, 75), Дани Рамирес (Качарава, 88), Мархвиньски (Авад, 82), Ругне, Исхак.


"Бенфика" Португалия - "Стандард" Бельгия 3:0

Голы: Пицци (пен), 49 - 1:0, Вальдшмидт (пен), 66 - 2:0, Пицци, 76 - 3:0

"Бенфика": Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Нуну Тавареш, Пицци (Гонсалу Рамуш, 80), Диогу Гонсалвеш, Педриньо (Рафа Силва, 46), Эвертон, Габриэл (Вайгль, 72), Вальдшмидт (Таарабт, 68), Нуньес (Сеферович, 72).

"Стандард": Бодар, Дюсен, Ванхойсден (Лайфис, 76), Фэ, Бокади, Цимирот (Карсела-Гонсалес, 75), Карсела-Гонсалес, Амалла (Авенатти, 81), Бастьен, Гавори, Уларе (Больевич, 70).


Группа E

"Гранада" Испания - ПАОК Греция 0:0

"Гранада": Руй Силва, Нева, Вальехо, Херман Санчес, Пуэртас, Милья, Кенеди (Монторо, 73), Гоналон (Этеки, 90), Эррера (Молина, 59), Мачис (Дуарте, 90), Суарес (Соро, 73).

ПАОК: Живкович, Родриго (Ваге, 75), Варела, Ингасон, Яннулис, Живкович, Шваб, Мург (Эль-Каддури, 69), Дуглас, Креспо, Чолак (Швидерски, 69).   


"Омония" Кипр - ПСВ Нидерланды 1:2

Голы: Гомес, 29 - 1:0, Мален, 40 - 1:1, Мален, 90 - 1:2

"Омония": Фрейтас, Губочан, Люфтнер, Ланг, Лецьякс, Витор Гомеш, Гомес, Ботеак, Ционис, Папулис (Асанте, 81), Дюриш (Какулис, 81).

ПСВ: Мвого, Боскальи, Макс, Тезе, Хендрикс, Гетце, Томас, Ихаттарен, Сангаре, Мадуэке (Файн, 83), Мален.


Группа F

"АЗ Алкмар" Нидерланды - "Риека" Хорватия 4:1

Голы: Копмейнерс (пен), 6 - 1:0, Гудмундссон, 20 - 2:0, Карлссон, 51 - 3:0, Гудмундссон, 60 - 4:0, Куленович, 72 - 4:1

"АЗ Алкмар": Бизот, Свенссон, Мартинс Инди (Гуллит, 90), Хацидьякос (Леувин, 62), Вейндал, Стенгс (Абуклал, 66), де Вит, Гудмундссон (Бараси, 90), Мидтше, Карлссон (Эвьен, 67), Копмейнерс.

"Риека": Невистич, Смолчич, Томечак (Распопович, 80), Велкоски (Лепиница, 65), Лончар, Менало (Ятеке, 65), Андрияшевич (Халилович, 65), Штефуль (Анастасио, 80), Павичич, Жоау Эшковал, Куленович.


"Реал Сосьедад" Испания - "Наполи" Италия 0:1

Гол: Политано, 55 - 0:1

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Барренечеа, 79), Ле Норман, Монреаль, Саньян, Сильва, Мерино (Субименди, 79), Порту (Баутиста, 67), Гевара, Ойарсабаль (Гуриди, 86), Исак (Виллиан Жозе, 67).

"Наполи": Оспина, Хюсай, Максимович, Кулибали, Мариу Руй, Бакайоко, Лоботка (Мертенс, 61), Инсинье (Лосано, 22), Демме (Фабиан Руис, 89), Политано (Ди Лоренцо, 61), Петанья (Осимхен, 61).

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