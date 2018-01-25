"Арсенал" берет верх над "Челси" и шагает в финал Кубка Лиги

Вторую путевку в финал Кубка Лиги между собой разыгрывали два лондонских гранда "Арсенал" и "Челси". Две недели назад "канониры" и "аристократы" в поединке на "Стэмфорд Бридж" победителя не выявили, впрочем, как и в четырех подряд очных противостояниях нынешнего сезона, поэтому сегодняшняя дуэль должна была расставить все точки над "i". Вчера путевку в финал себе уже забронировал "Манчестер Сити", повторно переиграв "Бристоль", а это значит, что вывеска на решающего матча "Уэмбли" в конце зимы при любых раскладах выйдет на загляденье.

Когда до финала осталось сделать один последний шаг, и Арсен Венгер, и Антонио Конте сделали ставку на сильнейший состав. Разве что свое место в рамке ворот заняли резервные голкиперы Давид Оспина и Вилли Кабальеро, но это нормальная практика, когда второй номер на постоянной основе задействован во внутренне кубковом соревновании.

В отличие от первого матча, на этот раз команды с самого начала принялись развлекать зрителя. С первых же минут гости завладели инициативой и смело понеслись в атаку. Уже на шестой минуте сработала традиционная комбинация "синих" с навесом в штрафную площадь из глубины поля, вот только на позиции Мораты оказался маленький Педро, который ударом головой отправил мяч в сетку. Правда, арбитр гол справедливо не засчитал, ибо экс-каталонец перед тем угодил в офсайд. Тем не менее, не прошло и минуты, как "пенсионеры" все же открыли счет. Все тот же Педро филигранным пасом разрезал оборону "канониров", выведя Азара на свидание с голкипером и тот без лишних движений в одно касание расстрелял хозяйские владения.

Подопечные Венгера очень быстро отыгрались. Не обошлось и без удачи для "Арсенала", потому как после совершенно безопасного удара головой Монреаля мяч, попутно срикошетив от Алонсо и Рюдигера залетел в сетку ворот Кабальеро. В середине первого тайма территориальным преимуществом владели "синие", но вот концовка осталась за "пушкарями". Хозяева имели великолепную возможность забить в раздевалку, но после прицельно выстрела Озила сфера пролетела в нескольких сантиметрах от штанги.

С началом второй половины встречи команды не стали сбавлять обороты. Спустя 15 минут "Арсенал" прижал "Челси" и удача им улыбнулась во второй раз: Ляказетт прострелил в штрафную, а мяч рикошетом от защитника гостей отскочил к Джаке, которому не составило труда с близкого расстояние затолкать сферу в сетку ворот. В распоряжении "пенсионеров" было еще достаточно времени, чтобы исправить для себя ситуацию, но в концовке ребята Конте банально подсели.

Таким образом, "Арсенал" выбивает "Челси" из Кубка Лиги и выходит в финал турнира, где 25 февраля сыграет против "Манчестер Сити".

"Арсенал – "Челси" – 2:1

Голы: Азар, 7 – 0:1, Рюдигер, 12 (автогол) – 1:1, Джака, 60 – 2:1

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Эльнени, Джака, Озил, Уилшер, Ивоби (Рэмзи, 84), Ляказетт (Колашинац, 84)

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 72), Канте, Бакайоко, Алонсо, Виллиан (Баркли, 30), Педро (Батшуайи, 65), Азар

Богдан Архипенко

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