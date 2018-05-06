"Арсенал" – "Бернли" - 5:0 (обзор)

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"Арсенал" – "Бернли" - 5:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 36-го тура чемпионата Англии между "Арсеналом" и "Бернли" (5:0).

Видео: "Арсенал" – "Бернли".

Не пропустите: Дубль Обамеянга принес "Арсеналу" крупную победу над "Бернли". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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