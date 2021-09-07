"Арсенал" бесплатно подписал двух опытных игроков
Тульский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о переходе центрального защитника Максима Беляева и хавбека Руслана Камболова.
Оба футболиста присоединились к "канонирам" в качестве свободных агентов.
Контракт с Беляевым заключен на два года, с Камболовым - на год.
Максим Беляев – в «Арсенале»!— ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) September 6, 2021
Центральный защитник заключил новый двухлетний контракт с тульским клубом.
Подробности https://t.co/rMfCzU2Ktq pic.twitter.com/mY1j97R62i
Руслан, добро пожаловать в «Арсенал»!— ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) September 7, 2021
ПФК «Арсенал» подписал контракт с Русланом Камболовым.
Приветствуем Руслана Камболова и желаем успешной игры в красно-желтой команде!
Подробности https://t.co/55SGZwdGVj pic.twitter.com/4MK9IJuWrd
Беляев вернулся в "Арсенал" после ухода минувшим летом, а Камболов в прошлом сезоне выступал за "Краснодар".
Не пропустите: Божович - новый тренер тульского "Арсенала". | http://soccernews.ru
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