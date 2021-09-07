"Арсенал" бесплатно подписал двух опытных игроков

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"Арсенал" бесплатно подписал двух опытных игроков

Тульский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о переходе центрального защитника Максима Беляева и хавбека Руслана Камболова.

Оба футболиста присоединились к "канонирам" в качестве свободных агентов.

Контракт с Беляевым заключен на два года, с Камболовым - на год.

Беляев вернулся в "Арсенал" после ухода минувшим летом, а Камболов в прошлом сезоне выступал за "Краснодар".

Не пропустите: Божович - новый тренер тульского "Арсенала". | http://soccernews.ru
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