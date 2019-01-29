"Арсенал" близок к аренде игрока "Барселоны"



Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес в ближайшее время перейдет в "Арсенал", сообщает Goal.

По сведениям издания, лондонский клуб арендует хавбека на полгода за 2,5 миллиона евро. Летом "канониры" смогут выкупить игрока за 20 миллионов евро. Перед арендой Суарес продлит контракт с "Барселоной" до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне 25-летний Суарес провел за "Барселону" восемь матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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