"Арсенал" близок к достижению соглашения по трансферу Фекира

Лондонский "Арсенал" близок к достижению соглашения по трансферу полузащитника французского "Лиона" Набиля Фекира.

Как информирует Daily Star, "канониры" сумели опередить конкурентов в лице "Манчестер Юнайтед", мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны" в борьбе за 24-летнего хавбека, который обойдется английскому клубу в 67 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фекир забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах за "Лион".

Напомним, "Арсенал" нашел возможную замену Санчесу. | soccernews.ru