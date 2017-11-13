"Арсенал" близок к достижению соглашения по трансферу Фекира

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"Арсенал" близок к достижению соглашения по трансферу ФекираЛондонский "Арсенал" близок к достижению соглашения по трансферу полузащитника французского "Лиона" Набиля Фекира.

Как информирует Daily Star, "канониры" сумели опередить конкурентов в лице "Манчестер Юнайтед", мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны" в борьбе за 24-летнего хавбека, который обойдется английскому клубу в 67 миллионов евро. 

В нынешнем сезоне Фекир забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах за "Лион".

Напомним, "Арсенал" нашел возможную замену Санчесу. | soccernews.ru

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