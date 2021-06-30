"Арсенал" близок к двум трансферам

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"Арсенал" близок к двум трансферам

Фото: инстаграм Нуну Тавареша/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" практически договорился о переходах защитника лиссабонской "Бенфики" Нуну Тавареша и полузащитника брюссельского "Андерлехта" Альберта-Мбойо Самби Локонги, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за бельгийца 17,5 миллионов евро, а португалец обойдется в восемь миллионов.

В минувшем сезоне 21-летний Локонга провел 37 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. На счету 21-летнего Тавареша три голевых паса в 25 поединках.

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