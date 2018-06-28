"Арсенал" близок к оформлению двух важных сделок

Теги англиясампдориялукас торрейрааарон рэмзи

"Арсенал" близок к оформлению двух важных сделок

Уругвайский полузащитник "Сампдории" Лукас Торрейра близок к переходу в "Арсенал", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, английский клуб оформит трансфер футболиста в ближайшие дни за 30 миллионов евро. Подписание контракта откладывается только из-за участия хавбека в Чемпионате Мира-2018.

Кроме того, "Арсенал" согласовал новый контракт с валлийским полузащитником Аароном Рэмзи. Его новое соглашение будет действовать до лета 2023 года.

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