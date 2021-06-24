"Арсенал" близок к подписании Уайта из "Брайтона"
Фото: инстаграм Уайта/Автор неизвестен
Как сообщает журналист Дэвид Орнстейн, центральный защитник "Брайтон" Бен Уайт имеет возможность сменить клубную прописку уже этим летом.
По информации источника, лондонский "Арсенал" предлагает за 23-летнего игрока 45 миллионов фунтов и еще 5 миллионов в качестве бонусов. Отмечается, что "Брайтон" в свою очередь намерен выручить от этой сделки гарантированные 50 миллионов фунтов.
Также сообщается, что "Арсенал" – единственный клуб, который заинтересован в подписании футболиста.
В прошедшем сезоне Уайт сыграл 36 игр в АПЛ.
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