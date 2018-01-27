"Арсенал" близок к подписанию двух игроков "Зенита"

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"Арсенал" близок к подписанию двух игроков "Зенита"

Тульский "Арсенал" близок к подписанию двух игроков "Зенита", сообщают российские СМИ.

Уже сегодня к "канонирам" могут присоединиться защитник Иван Новосельцев и нападающий Артём Дзюба. Речь идёт об аренде без опции выкупа.

При этом утверждается, что оба футболиста согласились на двукратное понижение зарплаты ради игровой практики в составе "Арсенала". 

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