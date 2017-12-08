"Арсенал" близок к подписанию Горетцки

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"Арсенал" близок к подписанию Горетцки

Лондонский "Арсенал" близок к подписанию полузащитника "Шальке" Леона Горетцки, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "канониры" заплатят 22-летнему немцу хорошие подъёмные, а также предложат контракт с солидной зарплатой.

Переход состоится летом 2018 года, когда истечёт соглашение Горетцки с "Шальке". Таким образом, он достанется "Арсеналу" бесплатно.

Не пропустите: Горетцка может пропустить оставшиеся матчи в 2017 году. | http://soccernews.ru

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