"Арсенал" близок к подписанию нового вратаря
Вратарь дрезденского "Динамо" Маркус Шуберт продолжит карьеру в "Арсенале", сообщает The Independent.
По сведениям издания, "канониры" уже договорились с 21-летним футболистом, который в конце месяца станет свободным агентом.
Лондонский клуб собирается подписать перспективного голкипера и сразу же отдать его в аренду.
"Арсенал" видит в Шуберте долгосрочную замену для Бернда Лено.
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