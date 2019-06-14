"Арсенал" близок к подписанию нового вратаря

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"Арсенал" близок к подписанию нового вратаря

Вратарь дрезденского "Динамо" Маркус Шуберт продолжит карьеру в "Арсенале", сообщает The Independent.

По сведениям издания, "канониры" уже договорились с 21-летним футболистом, который в конце месяца станет свободным агентом.

Лондонский клуб собирается подписать перспективного голкипера и сразу же отдать его в аренду.

"Арсенал" видит в Шуберте долгосрочную замену для Бернда Лено.

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