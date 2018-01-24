"Арсенал" близок к подписанию своего второго зимнего новичка

Теги арсенал лондонвест бромвич альбионджонни эванс

"Арсенал" близок к подписанию своего второго зимнего новичкаЛондонский "Арсенал" близок к подписанию своего второго новичка в текущее трансферное окно, информирует goal.com.

По сведениям источника, уже в ближайшее время игроком "канониров" может стать защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс. Трансфер 30-летнего бека "дроздов" оценивается в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эванс забил 2 мяча в 22 играх за "Вест Бромвич".

Напомним, "Арсенал" увеличил предложение по Обамеянгу. | soccernews.ru

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