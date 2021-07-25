"Арсенал" близок к подписанию Уайта из "Брайтона" за сумашедшие деньги

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"Арсенал" близок к подписанию Уайта из "Брайтона" за сумашедшие деньгиФото: инстаграм Уайта/Автор неизвестен

Центральный защитник "Брайтона" и сборной Англии Бен Уайт вероятно, покинет команду в ближайшее время сменит клубную прописку.

Как сообщает журналист Николо Скира, на следующей неделе футболист пройдет медицинское обследование перед переходом в лондонский "Арсенал".

Отмечается, что игрок подпишет с "канонирами" соглашение до 2026 года.

По сообщению СМИ, сумма трансфера составит около 60-65 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Уайт сыграл 36 матчей в английской премьер-лиге.

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