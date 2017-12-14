"Арсенал" близок к приобретению хавбека сборной Франции

Лондонский "Арсенал" близок к приобретению полузащитника испанской "Севильи" Стивена Н'Зонзи, информирует El Gol Digital .

По сведениям источника, "канониры" уже достигли соглашения с андалусийцами по трансферу 28-летнего хавбека. Покупка француза обойдется английскому гранду в 37 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Н'Зонзи сыграл 16 матчей за "Севилью". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, вчера "Арсенал" не смог обыграть "Вест Хэм". | soccernews.ru