"Арсенал" близок к приобретению лидера "Уотфорда"

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"Арсенал" близок к приобретению лидера "Уотфорда"

Форвард "Уотфорда" Ришарлисон, скорее всего, продолжит карьеру в "Арсенале", сообщают английские СМИ.

Ришарлисон в этом сезоне сыграл 23 матча, отметился 5 голами и 7 ассистами.

Действующий контракт футболиста с клубом действует до лета 2022 года.

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