"Арсенал" близок к приобретению лучшего бомбардира Кубка Америки-2019

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"Арсенал" близок к приобретению лучшего бомбардира Кубка Америки-2019

Нападающий "Гремио" Эвертон Соарес, скорее всего, продолжит карьеру в лондонском "Арсенале".

Как сообщает The Sun, клубы договорились о трансфере 23-летнего футболиста за 27,7 миллионов евро, еще 12,2 миллионов будут включены в сделку в виде бонусов.

Таким образом, суммарно приобретение бразильца может обойтись "канонирам" в почти 40 миллионов евро.

Отметим, что Эвертон в составе сборной Бразилии стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2019. На его счету три забитых гола.

Ранее интерес к перспективному форварду также проявляли "Манчестер Сити" и "Милан".

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