"Арсенал" близок к приобретению защитника "Фламенго"

Защитник "Фламенго" Пабло Мари в скором времени станет игроком "Арсенала", утверждает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "канониры" уже договорились о трансфере испанского центрбека за 10 миллионов евро.

26-летний футболист после прохождения медицинского обследования заключит с лондонским клубом контракт до лета 2024 года.

Мари - воспитанник "Мальорки". С 2016 по 2019 год он числился игроком "Манчестер Сити", поэтому хорошо знаком наставнику "Арсенала" Микелю Артете, который ранее работал в тренерском штабе "горожан".

Не пропустите: "Арсенал" готов в три раза увеличить зарплату Мартинелли. | http://soccernews.ru