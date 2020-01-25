"Арсенал" близок к приобретению защитника "Фламенго"

Теги арсенал лондонфламенгопабло маритрансферы

"Арсенал" близок к приобретению защитника "Фламенго"

Защитник "Фламенго" Пабло Мари в скором времени станет игроком "Арсенала", утверждает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "канониры" уже договорились о трансфере испанского центрбека за 10 миллионов евро.

26-летний футболист после прохождения медицинского обследования заключит с лондонским клубом контракт до лета 2024 года.

Мари - воспитанник "Мальорки". С 2016 по 2019 год он числился игроком "Манчестер Сити", поэтому хорошо знаком наставнику "Арсенала" Микелю Артете, который ранее работал в тренерском штабе "горожан".

Не пропустите: "Арсенал" готов в три раза увеличить зарплату Мартинелли. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Холанд установил два рекорда Бундеслиги

Холанд установил два рекорда Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 67
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов