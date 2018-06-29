"Арсенал" близок к продлению контракта с Чемберсом

Лондонский "Арсенал" близок к продлению контракта с защитником Калумом Чемберсом, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 23-летний футболист вскоре заключит новое долгосрочное соглашение. На этом настоял главный тренер "канониров" Унаи Эмери, который возлагает большие надежды на центрбека.

Отметим, что действующий контракт Чемберса с "Арсеналом" истекает в 2021 году.

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