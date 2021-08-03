"Арсенал" близок к продлению контракта с Джакой

Фото: инстаграм Джаки/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" продлит контракт с капитаном сборной Швейцарии Гранитом Джакой в ближайшее время, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, ожидается, что Гранит Джака подпишет новый контракт с "канонирами" до июня 2025 года.

Осталось согласовать последние детали. Гранит готов их обсуждать, он не перейдет в "Рому" этим летом, как сообщалось ранее.

На Евро-2020 Джака был капитаном своей национальной команды, и сумел дойти с ней до 1/4 финала.

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