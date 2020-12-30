"Арсенал" будет бороться "Севильей" за Иско

Лондонский "Арсенал" хочет подписать хавбека "Реала" Иско, сообщает AS.



Как сообщает источника, англичане планируют арендовать 28-летнего испанца. Однако, игрок склоняется к переходу в "Севилью". Футболист ожидает от новой команды постоянное место в основе. Это может помочь ему увеличить шансы на попадание в заявку сборной Испании на Евро-2020.



Напомним, Иско захотел сменить команду после конфликта с капитаном "Реала" Серхио Рамосом.

В сезоне-2020/21 Иско выходил на поле в футболке "сливочных" 11 раз. В его активе 1 голевая передача.



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