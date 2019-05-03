"Арсенал" был очень недоволен поведением фанатов "Валенсии"

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"Арсенал" был очень недоволен поведением фанатов "Валенсии"

Руководство "Арсенала" рассказало, что думает об инциденте, связанном с поведением болельщиков "Валенсии" в рамках первого полуфинального матча Лиги Европы (3:1). Об этом сообщает The Independent.

Напомним, игра прошла вчера, 2 мая, в Лондоне.

После того, как матч закончился несколько испанских фанатов выкрикивали нацистские приветствия и показывали расистские жесты. Также болельщики "Валенсии" агрессивно вели себя по отношения к фанатам "Арсенала". 

"Мы связались с "Валенсией", чтобы разрешить этот конфликт. Клуб осуждает подобное поведение. Этого не должно быть ни в футболе, ни в обществе. Мы призываем всех болельщиков давать свидетельские показания, чтобы мы могли предпринимать дальнейшие действия", - сообщается в заявлении "Арсенала", 

Ответный матч между этими командами состоится 9 мая в Испании. начало - в 22:00 (мск).

Не пропустите: "Арсенал" обыграл "Валенсию" в первом полуфинальном матче Лиги Европы

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