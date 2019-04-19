"Арсенал" вынужден отказаться от покупки Умтити

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"Арсенал" вынужден отказаться от покупки Умтити

Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити не перейдет в "Арсенал", сообщает Goal.com.

По сведениям издания, лондонский клуб не располагает нужной сумму на покупку француза. "Барселона" оценивает игрока в 70-90 миллионов евро, а руководство "Арсенала" выделило 80 миллионов на всю трансферную кампанию.

Таким образом, претендентами на Умтити остаются "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 25-летний Умтити провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до июня 2023 года.

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