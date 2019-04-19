"Арсенал" вынужден отказаться от покупки Умтити
Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити не перейдет в "Арсенал", сообщает Goal.com.
По сведениям издания, лондонский клуб не располагает нужной сумму на покупку француза. "Барселона" оценивает игрока в 70-90 миллионов евро, а руководство "Арсенала" выделило 80 миллионов на всю трансферную кампанию.
Таким образом, претендентами на Умтити остаются "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".
В нынешнем сезоне 25-летний Умтити провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до июня 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14