"Арсенал" - "Челси" - 0:3 (обзор)

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"Арсенал" - "Челси" - 0:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между "Арсеналом" и "Челси".

Не пропустите: "Челси" разгромил "Арсенал" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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