"Арсенал" - "Челси" - 1:1, по пен. - 6:5 (обзор)

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"Арсенал" - "Челси" - 1:1, по пен. - 6:5 (обзор)Смотрите видеообзор матча Международного кубка чемпионов, в котором в рамках лондонского дерби "Арсенал" в серии пенальти обыграл "Челси".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
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