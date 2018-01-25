"Арсенал" - "Челси" - 2:1 (обзор)

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"Арсенал" - "Челси" - 2:1 (обзор)Смотрите видеообзор ответного полуфинального матча кубка английской лиги, в котором "Арсенал" оказался сильнее "Челси".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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