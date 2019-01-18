"Арсенал" - "Челси": анонс и прогноз центрального матча 23 тура АПЛ
"Арсенал" ‒ "Челси"
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Начало матча: 20:30
Главный арбитр: Энтони Тейлор
19 января состоится центральный матч 23 тура английской Премьер-лиги, в котором сойдутся две лондонские команды – "Арсенал" и "Челси". В первом круге битва этих коллективов получилась очень насыщенной и отвечала всем представлением о футболе, в котором атака думает и двигается быстрее обороны. Финальный счет 3:2 в пользу "аристократов" вряд ли отражает все то, что происходило в той встречи. Скорее матч должен был бы закончится 5:5 и стать воплощением идеальной игры Юргена Клоппа времен "Боруссии". Как бы то ни было, на "Эмирейтс" команды могут повторить качели и перестрелку 6-месячной давности. Все силы и проблемы для этого есть.
Главной проблемой подопечных Эмери является оборона. "Арсенал" опустился на небывалое дно по этому показателю – в 22 встречах команда пропустила 32 гола и является 13 командой АПЛ по данному показателю. Хуже только явные аутсайдеры турнира и несколько команд из середины таблицы. При чем пропускают "канониры" регулярно и на любой вкус. В последних 5 встречах они позволили игровому снаряду 9 раз пересечь их линию ворот. Что касается гостевых матчей, то тут все и вовсе печально – "Арсенал" пропускал в каждом из них. Кроме того, вопросы вызывает и атака! В прошлом матче против "Вест Хэма" "канониры" не просто не смогли забить, но и не создали достаточно моментов для этого. Хотя все привыкли, что при Эмери "Арсенал" забивает в среднем больше 2 голов за поединок. Что ж, посмотрим, смогут ли Обамеянг и Ляказетт пробить защиту "аристократов".
Что касается "Челси", то по цифрам их оборона является третьей лучшей в лиге – 17 пропущенных голов в 22 матчах, – а недавно ее не смог пробить сам "Манчестер Сити". Дело Конте и Моуриньо все еще живет в умах футболистов, а потому при построении "автобуса" особых проблем обычно не возникает. Но Сарри вряд ли захочет играть в "автобус" дома со своим прямым конкурентом за зону Лиги Чемпионов. Тем более, если противник откровенно слаб в обороне. Главная проблема "Челси" заключается в том, что их безупречное использование ошибок "канониров" в обороне – это не явный и не подтвержденный факт. В последних матчах Сарри использует на позиции форварда Эдена Азара, так как альтернатив у итальянского тренера нет – Жиру попросту не готов, а Мората находится в лазарете. Но вот игра бельгийца на позиции чистого нападающего – это совершенно не то, что будет работать в АПЛ. Высокие защитники просто не дают шансов Азару на победу в любом виде единоборств, отчего у "Челси" часто возникают проблемы с прохождением плотной оборонительной линии. Посмотрим, что будет с "Арсеналом".
Интересные факты перед противостоянием "Арсенала" и "Челси"
С момента основания АПЛ "Арсенал" и "Челси" встречались между собой 53 раза: в 19 встречах сильнее оказались "канониры", 18 закончились в пользу "аристократов", еще в 16 поединках была зафиксирована ничья.
В текущем сезоне "Арсенал" забил уже 20 голов в лондонских дерби – в 2 раза больше, чем любая другая лондонская команда.
Если Оливье Жиру забьет в грядущем поединке, то станет вторым футболистом, после Сеска Фабрегаса, который отличался в дерби "Челси" – "Арсенал" в футболках обеих команд.
Ориентировочные составы
"Арсенал": Лено – Мустафи, Сократис, Косельны – Беллерин, Джака, Торрейра, Колашинац – Ивоби, Обамеянг, Ляказетт.
"Челси": Кепа – Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо – Жоржиньо, Канте, Ковачич – Педро, Виллиан, Азар.
Прогноз на матч "Арсенал" – "Челси"
Букмекеры отдают небольшое преимущество "Челси". Коэффициент на победу "аристократов" равняется 2,4. На триумф хозяев дают 3,075. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 3,5 раза.
Обе команды не являются идеальными в компонентах атаки и защиты, но последние результаты четко указывают на то, что они способны делать шоу, особенно если "Арсенал" выйдет с настроем отыграть 6 очков, которые разделяют Эмери и компанию от зоны Лиги Чемпионов. Наш портал практически уверен, что ставка на голы с обеих сторон (1,54) будет сыграна, но для любителей высоких коэффициентов рекомендуем взглянуть на вариант с тоталом, ведь потолок в 3 гола, вполне возможно, будет пробит.
Прогноз Soccernews: тотал 2,5 Б (1,72)
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|22
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11