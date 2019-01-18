"Арсенал" - "Челси": анонс и прогноз центрального матча 23 тура АПЛ

"Арсенал" ‒ "Челси"

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Начало матча: 20:30

Главный арбитр: Энтони Тейлор

19 января состоится центральный матч 23 тура английской Премьер-лиги, в котором сойдутся две лондонские команды – "Арсенал" и "Челси". В первом круге битва этих коллективов получилась очень насыщенной и отвечала всем представлением о футболе, в котором атака думает и двигается быстрее обороны. Финальный счет 3:2 в пользу "аристократов" вряд ли отражает все то, что происходило в той встречи. Скорее матч должен был бы закончится 5:5 и стать воплощением идеальной игры Юргена Клоппа времен "Боруссии". Как бы то ни было, на "Эмирейтс" команды могут повторить качели и перестрелку 6-месячной давности. Все силы и проблемы для этого есть.

Главной проблемой подопечных Эмери является оборона. "Арсенал" опустился на небывалое дно по этому показателю – в 22 встречах команда пропустила 32 гола и является 13 командой АПЛ по данному показателю. Хуже только явные аутсайдеры турнира и несколько команд из середины таблицы. При чем пропускают "канониры" регулярно и на любой вкус. В последних 5 встречах они позволили игровому снаряду 9 раз пересечь их линию ворот. Что касается гостевых матчей, то тут все и вовсе печально – "Арсенал" пропускал в каждом из них. Кроме того, вопросы вызывает и атака! В прошлом матче против "Вест Хэма" "канониры" не просто не смогли забить, но и не создали достаточно моментов для этого. Хотя все привыкли, что при Эмери "Арсенал" забивает в среднем больше 2 голов за поединок. Что ж, посмотрим, смогут ли Обамеянг и Ляказетт пробить защиту "аристократов".

Что касается "Челси", то по цифрам их оборона является третьей лучшей в лиге – 17 пропущенных голов в 22 матчах, – а недавно ее не смог пробить сам "Манчестер Сити". Дело Конте и Моуриньо все еще живет в умах футболистов, а потому при построении "автобуса" особых проблем обычно не возникает. Но Сарри вряд ли захочет играть в "автобус" дома со своим прямым конкурентом за зону Лиги Чемпионов. Тем более, если противник откровенно слаб в обороне. Главная проблема "Челси" заключается в том, что их безупречное использование ошибок "канониров" в обороне – это не явный и не подтвержденный факт. В последних матчах Сарри использует на позиции форварда Эдена Азара, так как альтернатив у итальянского тренера нет – Жиру попросту не готов, а Мората находится в лазарете. Но вот игра бельгийца на позиции чистого нападающего – это совершенно не то, что будет работать в АПЛ. Высокие защитники просто не дают шансов Азару на победу в любом виде единоборств, отчего у "Челси" часто возникают проблемы с прохождением плотной оборонительной линии. Посмотрим, что будет с "Арсеналом".

Интересные факты перед противостоянием "Арсенала" и "Челси"

С момента основания АПЛ "Арсенал" и "Челси" встречались между собой 53 раза: в 19 встречах сильнее оказались "канониры", 18 закончились в пользу "аристократов", еще в 16 поединках была зафиксирована ничья.

В текущем сезоне "Арсенал" забил уже 20 голов в лондонских дерби – в 2 раза больше, чем любая другая лондонская команда.

Если Оливье Жиру забьет в грядущем поединке, то станет вторым футболистом, после Сеска Фабрегаса, который отличался в дерби "Челси" – "Арсенал" в футболках обеих команд.

Ориентировочные составы

"Арсенал": Лено – Мустафи, Сократис, Косельны – Беллерин, Джака, Торрейра, Колашинац – Ивоби, Обамеянг, Ляказетт.

"Челси": Кепа – Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо – Жоржиньо, Канте, Ковачич – Педро, Виллиан, Азар.

Прогноз на матч "Арсенал" – "Челси"

Букмекеры отдают небольшое преимущество "Челси". Коэффициент на победу "аристократов" равняется 2,4. На триумф хозяев дают 3,075. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 3,5 раза.

Обе команды не являются идеальными в компонентах атаки и защиты, но последние результаты четко указывают на то, что они способны делать шоу, особенно если "Арсенал" выйдет с настроем отыграть 6 очков, которые разделяют Эмери и компанию от зоны Лиги Чемпионов. Наш портал практически уверен, что ставка на голы с обеих сторон (1,54) будет сыграна, но для любителей высоких коэффициентов рекомендуем взглянуть на вариант с тоталом, ведь потолок в 3 гола, вполне возможно, будет пробит.

Прогноз Soccernews: тотал 2,5 Б (1,72)