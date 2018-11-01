"Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" пробились в четвертьфинал Кубка лиги
Завершились три матча 1/8 финала Кубка английской лиги. "Арсенал" одержал победу над "Блэкпулом", несмотря на удаление Гендузи. "Челси" победил "Дерби Каунти", который тренирует Фрэнк Лэмпард. "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Вест Хэм" благодаря дублю Сон Хын Мина.
"Арсенал" – "Блэкпул" - 2:1 (1:0)
Голы: Лихтштайнер, 33 - 1:0, Смит-Роу, 50 - 2:0, О`Коннор, 66 - 2:1
"Арсенал": Чех, Мустафи, Плегесуэло, Лихтштайнер, Дженкинсон, Гендузи, Рэмзи, Мхитарян, Смит-Роу (Ивоби, 73), Мэйтленд-Найлз (Торрейра, 60), Уэлбек (Обамеянг, 76).
Удаления: Гендузи (56), О`Коннор (84).
"Челси" – "Дерби Каунти" - 3:2 (3:2)
Голы: Томори, 5 (автогол) - 1:0, Мэрриотт, 9 - 1:1, Кио, 21 (автогол) - 2:1, Уогхорн, 27 - 2:2, Фабрегас, 41 - 3:2
"Челси": Кабальеро, Кэйхилл, Эмерсон, Дзаппакоста (Аспиликуэта, 78), Кристенсен (Давид Луиз, 66), Ковачич, Фабрегас, Лофтус-Чик (Педро, 69), Канте, Виллиан, Мората.
"Вест Хэм" – "Тоттенхэм" - 1:3 (0:1)
Голы: Сон Хын Мин, 16 - 0:1, Сон Хын Мин, 54 - 0:2, Перес, 71 - 1:2, Льоренте, 75 - 1:3
"Вест Хэм": Адриан, Фредерикс, Масуаку, Огбонна, Райс, Антонио, Фелипе Андерсон (Снодграсс, 46), Диангана, Обианг (Арнаутович, 58), Диоп, Эрнандес (Перес, 59).
"Тоттенхэм": Гассанига, Санчес, Фойт, Орье, Уокер-Питерс, Уинкс, Ваньяма, Эриксен (Скипп, 84), Алли (Нкуду, 63), Льоренте (Сиссоко, 77), Сон Хын Мин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|26
|2
|Ливерпуль
|10
|26
|3
|Челси
|10
|24
|4
|Арсенал Лондон
|10
|22
|5
|Тоттенхэм
|10
|21
|6
|Борнмут
|10
|20
|7
|Уотфорд
|10
|19
|8
|Манчестер Юнайтед
|10
|17
|9
|Эвертон
|10
|15
|10
|Вулверхэмптон
|10
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|14
|12
|Лестер Сити
|10
|13
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|8
|14
|Кристал Пэлас
|10
|8
|15
|Бернли
|10
|8
|16
|Саутгемптон
|10
|7
|17
|Кардифф Сити
|10
|5
|18
|Фулхэм
|10
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|3
|20
|Хаддерсфилд Таун
|10
|3