"Арсенал" - "Челси": Озил и Санчес не сыграют в матче, Мората начнет встречу на "скамейке" запасных

Теги арсенал лондончелси

"Арсенал" - "Челси": Озил и Санчес не сыграют в матче, Мората начнет встречу на "скамейке" запасныхГлавные тренеры лондонских "Челси" и "Арсенала" Антонио Конте и Арсен Венгер назвали составы своих команды на сегодняшний матч за Суперкубок Англии.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл, Мозес, Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан, Батшуайи, Педро.

"Арсенал": Чех, Холдинг, Мертезакер, Монреаль, Бельерин, Эль-Ненни, Джака, Окслейд-Чемберлен, Ивоби, Уэлбек, Ляказетт.

Отметим, что участие в игре не примут лидеры "канониров" Месут Озил и Алексис Санчес - первый имеет проблемы со здоровьем, а второй остался вне заявки на игру из-за того, что не успел набрать необходимых кондиций. Новоиспеченный же форвард "аристократов" Альваро Мората начнет встречу на скамейке запасных.

Напомним, Конте похвалил Венгера. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Борнмут 0 0
2 Арсенал Лондон 0 0
3 Брайтон & Хоув Альбион 0 0
4 Бернли 0 0
5 Челси 0 0
6 Кристал Пэлас 0 0
7 Эвертон 0 0
8 Хаддерсфилд Таун 0 0
9 Лестер Сити 0 0
10 Ливерпуль 0 0
11 Манчестер Сити 0 0
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Ньюкасл Юнайтед 0 0
14 Саутгемптон 0 0
15 Сток Сити 0 0
16 Суонси Сити 0 0
17 Тоттенхэм 0 0
18 Уотфорд 0 0
19 Вест Бромвич Альбион 0 0
20 Вест Хэм Юнайтед 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов