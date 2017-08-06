"Арсенал" - "Челси": Озил и Санчес не сыграют в матче, Мората начнет встречу на "скамейке" запасных

Главные тренеры лондонских "Челси" и "Арсенала" Антонио Конте и Арсен Венгер назвали составы своих команды на сегодняшний матч за Суперкубок Англии.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл, Мозес, Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан, Батшуайи, Педро.

"Арсенал": Чех, Холдинг, Мертезакер, Монреаль, Бельерин, Эль-Ненни, Джака, Окслейд-Чемберлен, Ивоби, Уэлбек, Ляказетт.

Отметим, что участие в игре не примут лидеры "канониров" Месут Озил и Алексис Санчес - первый имеет проблемы со здоровьем, а второй остался вне заявки на игру из-за того, что не успел набрать необходимых кондиций. Новоиспеченный же форвард "аристократов" Альваро Мората начнет встречу на скамейке запасных.

Напомним, Конте похвалил Венгера. | soccernews.ru