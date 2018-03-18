"Арсенал": "Черчесов, наверняка, по достоинству оценил игру Дзюбы"

Теги арсенал туларостовартём дзюбастанислав черчесовроссия

"Арсенал": "Черчесов, наверняка, по достоинству оценил игру Дзюбы"В тульском "Арсенале" прокомментировали игру своего форварда Артема Дзюбы во вчерашнем матче чемпионата против "Ростова".

Так, на своем официальном сайте "канониры", комментируя действия 29-летнего нападающего в субботнем поединке, в котором он отметился дублем, написали: "Дзюба, Дзюба!" - слышалось в морозном воздухе скандирование трибун. Наверняка, главный тренер сборной России Станислав Черчесов у экрана телевизора по достоинству оценил игру Артема".

Напомним, матч "Арсенала" и "Ростова" завершился со счетом 2:2. | soccernews.ru

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