"Арсенал" - четвертый: "канониры" на последних минутах добывают победу в Бернли

Завершалась программа 13 тура чемпионата Англии в воскресенье, и ввиду осечек основных конкурентов лондонский "Арсенал" имел все шансы подняться на 4 строчку турнирной таблицы. Для этого ему нужно было обыгрывать на выезде "Бернли", который, к слову, имел такое же количество очков и в случае успеха также перемещался в зону Лиги Чемпионов. Фаворитам противостояния являлись "канониры", но перед матчем все сходились во мнении, что так просто 3 очка подопечным Венгера никто не отдаст.

Хозяева активно начали матч, показав готовность на равных бороться с "Арсеналом", как минимум первое время. Высокий прессинг игроков "Бернли" не давал "канонирам" шансов на опасные атаки, правда, и "бордовые" не оказывали какого-то сумасшедшего давления на чужие ворота. Первый опасный момент возник на 15-й минуте встречи, причем у ворот гостей: перехватили мяч футболисты "Бернли" на фланге, последовала передача Гудмундссону на правый край штрафной, тот убрал на замахе защитника и мощнейшим ударом сотряс стойку ворот Чеха.

Очень скоро ответили "канониры" своей атакой, в концовке которой Ляказетт с левого фланга нашел своей передачей Рэмзи в центре штрафной, но валлиец упустил вернейший момент, пробив мимо ворот. "Бернли" стал действовать первым номером, временами оказывая колоссальное давление на штрафную "Арсенала". Лондонцы, по большей части, пытались успокоить игру, изредка убегая в бесперспективные контратаки.

Ближе к середине тайма подопечные Венгера все же перехватили инициативу, но играли они в стиле "Бернли": в основном, мяч доставлялся в штрафную верховыми передачами либо через стандарты. Но ничего полезного "канониры" из этого не извлекли, и в концовке тайма вновь хозяева доминировали на поле, а в целом, игра в первой половине была абсолютно равной.

Совсем с другим настроем вышли "канониры" на второй тайм: довольно энергично они смотрелись во всех компонентах, сходу обозначив свое желание забрать мяч под контроль. Тут же последовали и опасные моменты, но удары Колашинаца и Ляказетта желаемой цели не достигли. "Бернли" прижался к своей штрафной, даже не помышляя об контратаках.

Санчес и Ляказетт активничали больше остальных, но и они постоянно упирались в непроходимую оборону хозяев поля. Под оглушительный свист трибун проходил второй тайм, ведь мяч практически всегда был в ногах футболистов "Арсенала". К середине тайма "Бернли" снова выровнял игру, проведя несколько неплохих атак и, как минимум, отдохнул от постоянного давления "канониров".

За 10 минут до конца матча вышедший на замену Уилшер опасно пробивал с линии штрафной – мяч с рикошетом от защитника пролетел рядом со штангой. "Канониры" практически всей командой переместились на чужую половину, проводя атаку за атакой, однако не было в их действиях достаточного хладнокровия – получалось у футболистов "Арсенала" доставить мяч к чужой штрафной, но дальше ничего не могли они с ним поделать.

На 92-й минуте Ли Мэйсон назначил пенальти за фол Тарковски на Рэмзи - в спину толкал англичанин валлийца в своей штрафной. К мячу подошел Алексис Санчес и спокойно переиграл Поупа. Таким образом, подопечные Венгера зарабатывают 3 очка и поднимаются на 4 место турнирной таблицы.

"Бернли" – "Арсенал" – 0:1

Голы: Санчес, 93, с пенальти.

"Бернли": Поуп, Лоутон Тарковски, Ми, Уорд, Гудмундссон, Корк, Дефур (Вуд, 79), Брэйди, Хендрик, Барнс.

"Арсенал": Чех, Косьельни , Мустафи, Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака, Колашинац, Ивоби (Уилшер, 67), Санчес, Ляказетт (Уэлбек, 79).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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