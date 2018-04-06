"Арсенал" – ЦСКА – 4:1 (обзор)

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"Арсенал" – ЦСКА – 4:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы между "Арсеналом" и ЦСКА (4:1).

Видео: "Арсенал" –  ЦСКА.

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