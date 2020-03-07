"Арсенал" добыл победу над "Вест Хэмом" и другие результаты 29-го тура АПЛ
Представляем результаты матчей 29-го тура АПЛ.
"Шеффилд Юнайтед" - "Норвич" 1:0
Гол: Шарп, 36 - 1:0
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс (Осборн, 61), О`Коннелл, Башем, Болдок, Норвуд, Ландстрем, Флек, Иган, Шарп (Макголдрик, 71), Макберни.
"Норвич": Крул, Льюис, Годфри, Хэнли, Ааронс, Тетти (Вранчич, 66), Дуда (Ида, 87), Маклин, Буэндиа, Кэнтуэлл (Дрмич, 46), Пукки.
"Саутгемптон" - "Ньюкасл" 0:1
Гол: Сен-Максимен, 79 - 0:1
"Саутгемптон": Маккарти, Валери, Стивенс, Бертран, Беднарек, Дженепо, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Буфаль, Ингз, Лонг (Адамс, 77).
"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо (Лазаро, 72), Ласселс, Роуз, Фернандес, Сен-Максимен, Ритчи (Жоэлинтон, 61), Шелви, Хэйден (Лонгстафф, 79), Альмирон, Гэйл.
Удаление: Дженепо (28).
"Арсенал" - "Вест Хэм" 1:0
Гол: Ляказетт, 78 - 1:0
"Арсенал": Лено, Давид Луиз, Мари, Папастатопулос, Себальос, Озил, Джака, Пепе (Нелсон, 69), Нкетиа (Ляказетт, 59), Обамеянг, Сака.
"Вест Хэм": Фабианьски, Крессуэлл, Диоп, Огбонна, Нгакиа, Форнальс, Антонио, Нобл (Соучек, 81), Райс, Боуэн, Аллер.
"Вулверхэмптон" - "Брайтон" 0:0
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Рубен Винагре, Коуди, Боли, Доэрти, Рубен Невеш (Траоре, 64), Саисс, Моутинью, Дендонкер, Диогу Жота (Поденсе, 74), Хименес.
"Брайтон": Райан, Монтойя, Уэбстер, Берн, Данк, Муй, Марч (Мак Аллистер, 80), Проппер, Биссума, Троссард (Джаханбахш, 82), Мопе.
"Кристал Пэлас" - "Уотфорд" 1:0
Гол: Айю, 28 - 1:0
"Кристал Пэлас": Гуаита, ван Анхолт, Кэйхилл, Дэнн, Уорд, Маккарти, Макартур (Миливоевич, 70), Куяте, Заа, Бентеке, Айю.
"Уотфорд": Фостер, Мазина, Фемения, Кабаселе, Кэткарт, Капу, Дукуре, Перейра (Пуссетто, 74), Хьюз, Сарр, Дини (Уэлбек, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18