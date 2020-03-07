"Арсенал" добыл победу над "Вест Хэмом" и другие результаты 29-го тура АПЛ

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"Арсенал" добыл победу над "Вест Хэмом" и другие результаты 29-го тура АПЛ

Представляем результаты матчей 29-го тура АПЛ.

"Шеффилд Юнайтед" - "Норвич" 1:0

Гол: Шарп, 36 - 1:0

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс (Осборн, 61), О`Коннелл, Башем, Болдок, Норвуд, Ландстрем, Флек, Иган, Шарп (Макголдрик, 71), Макберни.

"Норвич": Крул, Льюис, Годфри, Хэнли, Ааронс, Тетти (Вранчич, 66), Дуда (Ида, 87), Маклин, Буэндиа, Кэнтуэлл (Дрмич, 46), Пукки.


"Саутгемптон" - "Ньюкасл" 0:1

Гол: Сен-Максимен, 79 - 0:1

"Саутгемптон": Маккарти, Валери, Стивенс, Бертран, Беднарек, Дженепо, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Буфаль, Ингз, Лонг (Адамс, 77).

"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо (Лазаро, 72), Ласселс, Роуз, Фернандес, Сен-Максимен, Ритчи (Жоэлинтон, 61), Шелви, Хэйден (Лонгстафф, 79), Альмирон, Гэйл.

Удаление: Дженепо (28).


"Арсенал" - "Вест Хэм" 1:0

Гол: Ляказетт, 78 - 1:0

"Арсенал": Лено, Давид Луиз, Мари, Папастатопулос, Себальос, Озил, Джака, Пепе (Нелсон, 69), Нкетиа (Ляказетт, 59), Обамеянг, Сака.

"Вест Хэм": Фабианьски, Крессуэлл, Диоп, Огбонна, Нгакиа, Форнальс, Антонио, Нобл (Соучек, 81), Райс, Боуэн, Аллер.


"Вулверхэмптон" - "Брайтон" 0:0

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Рубен Винагре, Коуди, Боли, Доэрти, Рубен Невеш (Траоре, 64), Саисс, Моутинью, Дендонкер, Диогу Жота (Поденсе, 74), Хименес.

"Брайтон": Райан, Монтойя, Уэбстер, Берн, Данк, Муй, Марч (Мак Аллистер, 80), Проппер, Биссума, Троссард (Джаханбахш, 82), Мопе.


"Кристал Пэлас" - "Уотфорд" 1:0

Гол: Айю, 28 - 1:0

"Кристал Пэлас": Гуаита, ван Анхолт, Кэйхилл, Дэнн, Уорд, Маккарти, Макартур (Миливоевич, 70), Куяте, Заа, Бентеке, Айю.

"Уотфорд": Фостер, Мазина, Фемения, Кабаселе, Кэткарт, Капу, Дукуре, Перейра (Пуссетто, 74), Хьюз, Сарр, Дини (Уэлбек, 74).

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9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
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12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
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