"Арсенал" добыл выездную победу над "Саутгемптоном", "Бернли" переиграл "Уотфорд"

Теги арсенал лондонсаутгемптонбернлиуотфорд

"Арсенал" добыл выездную победу над "Саутгемптоном", "Бернли" переиграл "Уотфорд"

В рамках 31-го тура АПЛ "Арсенал" одержал победу над "Саутгемптоном", а "Уотфорд" уступил "Бернли".

Благодаря победе "канониры" поднялись на девятое место.

"Саутгемптон" - "Арсенал" 0:2

Голы: Нкетиа, 20 - 0:1, Уиллок, 87 - 0:2

"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Стивенс, Валери (Уокер-Питерс, 46), Бертран, Хейбьерг (Вестергор, 90), Армстронг, Редмонд, Уорд-Проуз, Ингз (Ромеу, 90), Обафеми (Лонг, 46).

"Арсенал": Мартинес, Мустафи, Тирни (Колашинац, 70), Холдинг, Бельерин, Джака, Себальос (Мэйтленд-Найлз, 80), Пепе (Уиллок, 64), Нкетиа (Ляказетт, 79), Обамеянг, Сака.

Удаление: Стивенс (85).


"Бернли" - "Уотфорд" 1:0

Гол: Родригес, 73 - 1:0

"Бернли": Поуп, Ми, Тэйлор, Лоутон, Тарковски, Браунхилл, Вествуд, Корк, Макнил, Выдра, Родригес (Питерс, 81).

"Уотфорд": Фостер, Доусон, Кабаселе (Кэткарт, 46), Мазина, Фемения, Клеверли (Дукуре, 46), Хьюз (Чалоба, 83), Капу, Сарр, Дини (Грэй, 85), Уэлбек.   

Читайте также: "Ливерпуль" приблизил свое чемпионство, разгромив "Кристал Пэлас". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Оби Микель отказался переходить в "Крылья Советов"

Оби Микель отказался переходить в "Крылья Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов