"Арсенал" добыл выездную победу над "Саутгемптоном", "Бернли" переиграл "Уотфорд"

В рамках 31-го тура АПЛ "Арсенал" одержал победу над "Саутгемптоном", а "Уотфорд" уступил "Бернли".

Благодаря победе "канониры" поднялись на девятое место.

"Саутгемптон" - "Арсенал" 0:2

Голы: Нкетиа, 20 - 0:1, Уиллок, 87 - 0:2

"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Стивенс, Валери (Уокер-Питерс, 46), Бертран, Хейбьерг (Вестергор, 90), Армстронг, Редмонд, Уорд-Проуз, Ингз (Ромеу, 90), Обафеми (Лонг, 46).

"Арсенал": Мартинес, Мустафи, Тирни (Колашинац, 70), Холдинг, Бельерин, Джака, Себальос (Мэйтленд-Найлз, 80), Пепе (Уиллок, 64), Нкетиа (Ляказетт, 79), Обамеянг, Сака.

Удаление: Стивенс (85).



"Бернли" - "Уотфорд" 1:0

Гол: Родригес, 73 - 1:0

"Бернли": Поуп, Ми, Тэйлор, Лоутон, Тарковски, Браунхилл, Вествуд, Корк, Макнил, Выдра, Родригес (Питерс, 81).

"Уотфорд": Фостер, Доусон, Кабаселе (Кэткарт, 46), Мазина, Фемения, Клеверли (Дукуре, 46), Хьюз (Чалоба, 83), Капу, Сарр, Дини (Грэй, 85), Уэлбек.

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