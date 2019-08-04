"Арсенал" добыл выездную победу над "Тамбовом"

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"Арсенал" добыл выездную победу над "Тамбовом"

В рамках 4-го тура РПЛ тульский "Арсенал" на выезде одолел "Тамбов".

Таким образом, "Арсенал" поднялся на 7-е место, а "Тамбов" остался 12-м.

"Тамбов" - "Арсенал" Тула 0:1

Гол: Луценко, 13 - 0:1

"Тамбов": Шелия, Ойеволе, Тетрашвили, Таказов, Гогуа, Карасев, Костюков (Конате, 70), Чуперка, Килин (Кленкин, 46), Маркелов (Муйива, 46), Аппаев.

"Арсенал" Тула: Левашов, Комбаров, Беляев, Денисов, Альварес, Лесовой, Чаушич, Горбатенко, Ломовицкий, Костадинов, Луценко (Тудорие, 84).

Предупреждения: Ойеволе (25), Денисов (42), Ломовицкий (50), Чуперка (53), Аппаев (65).   

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