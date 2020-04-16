"Арсенал" договорился о переходе защитника ПСЖ

Левый защитник ПСЖ Лайвин Курзава продолжит карьеру в английской Премьер-лиге, пишет The Sun.

По сведениям издания, 27-летний футболист близок к переходу в "Арсенал", который выиграл борьбу за француза у "Барселоны".

По окончании текущего сезона Курзава станет свободным агентом, после чего заключит с "канонирами" пятилетний контракт.

В нынешней кампании игрок провёл за ПСЖ 23 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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