"Арсенал" договорился о трансфере аргентинского форварда

Нападающий "Норвича" Эмилиано Буэндия близок к переходу в лондонский "Арсенал", сообщает 101 Great Goals.

По информации источника, клубы уже согласовали трансфер 24-летнего футболиста. Сумма сделки составит 16,5 миллиона евро.

Ожидается, что аргентинский форвард присоединится к "канонирам" в январе.

Буэндия выступает за "Норвич" с 2018 года, сыграл 97 матчей, забил 15 голов и сделал 32 ассиста.

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