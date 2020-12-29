"Арсенал" договорился о трансфере аргентинского форварда

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"Арсенал" договорился о трансфере аргентинского форварда

Нападающий "Норвича" Эмилиано Буэндия близок к переходу в лондонский "Арсенал", сообщает 101 Great Goals.

По информации источника, клубы уже согласовали трансфер 24-летнего футболиста. Сумма сделки составит 16,5 миллиона евро.

Ожидается, что аргентинский форвард присоединится к "канонирам" в январе.

Буэндия выступает за "Норвич" с 2018 года, сыграл 97 матчей, забил 15 голов и сделал 32 ассиста.

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