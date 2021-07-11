"Арсенал" договорился о трансфере бельгийского таланта

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"Арсенал" договорился о трансфере бельгийского таланта

Фото: твиттер Mirror Football/Автор неизвестен
Опорный полузащитник брюссельского "Андерлехта" Альбер-Мбойо Локонга в ближайшее время перейдет в лондонский "Арсенал", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, стороны уже обо всем договорились. Английский клуб заплатит за хавбека 17,5 миллионов евро. Футболист подпишет с "канонирами" контракт до лета 2026 года. Ради перехода в "Арсенал" Локонга отклонил предложения от двух клубов Серии А.

21-летний Локонга является воспитанником "Андерлехта". В прошлом сезоне он провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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