"Арсенал" договорился об аренде хавбека "Реала"

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"Арсенал" договорился об аренде хавбека "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос в ближайшее время станет игроком "Арсенала", сообщает BBC.

По информации источника, клубы согласовали аренду 22-летнего футболиста, которая будет рассчитана до лета 2020 года.

На испанца также претендовал лондонский "Тоттенхэм", но "канониры" выиграли гонку за игроком.

В прошлом сезоне Себальос сыграл за "Реал" 34 матча, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его контракт с "бланкос" рассчитан до 2023 года.

Не пропустите: "Арсенал" ведет переговоры по трансферу форварда "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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