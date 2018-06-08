"Арсенал" договорился по трансферу Папастатопулоса

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"Арсенал" договорился по трансферу Папастатопулоса

Защитник дортмундской "Боруссии" Сократис Папастатопулос близок к переезду в АПЛ.

Как сообщает The Telegraph, "Арсенал" согласовал переход футболиста за 18 миллионов евро.

По информации ресурса, грек должен подписать с клубом контракт до 2021 года.

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