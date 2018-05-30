"Арсенал" договорился с Лихтштайнером

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"Арсенал" договорился с Лихтштайнером

"Арсенал" согласовал свой первый летний трансфер.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер летом переберется в "Арсенал". Известно, что игрок заключит с клубом соглашение на один год.

Стоит отметить, что Лихтштайнер перейдет в "Арсенал" в качестве свободного агента.

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