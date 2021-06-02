"Арсенал" договорился с Онаной об условиях личного контракта

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"Арсенал" договорился с Онаной об условиях личного контракта

Фото инстаграм Андре Онаны

Вратарь "Аякса" Андре Онана близок к переходу в лондонский "Арсенал", сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, клубы находятся на финальной стадии переговоров о трансфере 25-летнего футболиста.

Сам камерунец уже согласовал с "канонирами" условия личного контракта по схеме "3+1".

Напомним, что с февраля Онана отбывает годичную дисквалификацию за употребление допинга.

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