"Арсенал" дома разгромил "Ньюкасл". Обамеянг отметился дублем
В Лондоне закончилась встреча в рамках 19 тура АПЛ между "Арсеналом" и "Ньюкаслом". Хозяева, благодаря дублю Обамеянга, уверенно победили со счетом 3:0.
"Канониры" продлили свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 6 матчей. 5 игр подряд подопечные Артеты оставляют свои ворота "сухими". После этого матча "Арсенал" занял 10 строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков. "Сороки" расположились на 15 месте. В их активе 19 баллов.
"Арсенал" - "Ньюкасл" 3:0 (0:0)
Голы: Обамеянг, 50 - 1:0, Сака, 60 - 2:0, Обамеянг, 77 - 3:0
"Арсенал": Лено, Холдинг, Соареш, Давид Луиз, Тирни, Смит-Роу (Мартинелли, 82), Парти (Эль-Ненни, 67), Джака, Сака, Ляказетт, Обамеянг (Виллиан, 79).
"Ньюкасл": Дарлоу, Ласселс, Крафт, Льюис, Кларк, Шелви, Лонгстафф (Хендрик, 78), Альмирон (Андерсон, 87), Кэрролл (Мерфи, 69), Уилсон, Жоэлинтон.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18