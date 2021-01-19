"Арсенал" дома разгромил "Ньюкасл". Обамеянг отметился дублем

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"Арсенал" дома разгромил "Ньюкасл". Обамеянг отметился дублемВ Лондоне закончилась встреча в рамках 19 тура АПЛ между "Арсеналом" и "Ньюкаслом". Хозяева, благодаря дублю Обамеянга, уверенно победили со счетом 3:0.

"Канониры" продлили свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 6 матчей. 5 игр подряд подопечные Артеты оставляют свои ворота "сухими". После этого матча "Арсенал" занял 10 строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков. "Сороки" расположились на 15 месте. В их активе 19 баллов.

"Арсенал" - "Ньюкасл" 3:0 (0:0)

Голы: Обамеянг, 50 - 1:0, Сака, 60 - 2:0, Обамеянг, 77 - 3:0

"Арсенал": Лено, Холдинг, Соареш, Давид Луиз, Тирни, Смит-Роу (Мартинелли, 82), Парти (Эль-Ненни, 67), Джака, Сака, Ляказетт, Обамеянг (Виллиан, 79).

"Ньюкасл": Дарлоу, Ласселс, Крафт, Льюис, Кларк, Шелви, Лонгстафф (Хендрик, 78), Альмирон (Андерсон, 87), Кэрролл (Мерфи, 69), Уилсон, Жоэлинтон.

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