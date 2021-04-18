"Арсенал" дома вырвал ничью у "Фулхэма" в самой концовке встречи
Фото: Твиттер @premierleague
В Лондоне завершился матч 32 тура АПЛ между "Арсеналом" и "Фулхэмом". Игра с одним из аутсайдеров чемпионата выдалась для хозяев непростой. Несмотря на подавляющее преимущество, "канониры" не смогли забить в первом тайме, а во втором и вовсе пропустили гол с пенальти. "Дачники" предприняли серьезные усилия, сдерживая атаки подопечных Артеты, но в самой концовке матча Нкетиа отметился точным ударом и установил окончательный счет 1:1.
Ничья позволила "Арсеналу" набрать 46 очков и сохранить 9 строчку в турнирной таблице. "Фулхэм" продолжает борьбу за выживание, расположившись на 18 месте и имея в своем активе 27 баллов.
"Арсенал" - "Фулхэм" 1:1 (0:0)
Голы: Маджа, 59 (пенальти) - 0:1, Нкетиа, 90+7 - 1:1
"Арсенал": Райан, Бельерин (Пепе, 68), Габриэл, Холдинг, Джака, Эль-Ненни (Парти, 68), Себальос, Смит-Роу, Сака, Мартинелли, Ляказетт (Нкетиа, 70).
"Фулхэм": Ареоля, Андерсен, Робинсон, Адарабиойо, Айна, Декордова-Рид, Замбо-Ангисса, Лукман (Рид, 69), Лемина, Кавалейру (Брайен, 84), Маджа (Лофтус-Чик, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18