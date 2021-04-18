"Арсенал" дома вырвал ничью у "Фулхэма" в самой концовке встречи

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В Лондоне завершился матч 32 тура АПЛ между "Арсеналом" и "Фулхэмом". Игра с одним из аутсайдеров чемпионата выдалась для хозяев непростой. Несмотря на подавляющее преимущество, "канониры" не смогли забить в первом тайме, а во втором и вовсе пропустили гол с пенальти. "Дачники" предприняли серьезные усилия, сдерживая атаки подопечных Артеты, но в самой концовке матча Нкетиа отметился точным ударом и установил окончательный счет 1:1.

Ничья позволила "Арсеналу" набрать 46 очков и сохранить 9 строчку в турнирной таблице. "Фулхэм" продолжает борьбу за выживание, расположившись на 18 месте и имея в своем активе 27 баллов.

"Арсенал" - "Фулхэм" 1:1 (0:0)

Голы: Маджа, 59 (пенальти) - 0:1, Нкетиа, 90+7 - 1:1

"Арсенал": Райан, Бельерин (Пепе, 68), Габриэл, Холдинг, Джака, Эль-Ненни (Парти, 68), Себальос, Смит-Роу, Сака, Мартинелли, Ляказетт (Нкетиа, 70).

"Фулхэм": Ареоля, Андерсен, Робинсон, Адарабиойо, Айна, Декордова-Рид, Замбо-Ангисса, Лукман (Рид, 69), Лемина, Кавалейру (Брайен, 84), Маджа (Лофтус-Чик, 77).