"Арсенал" - "Донкастер" - 1:0, "Челси" - "Ноттингем Форрест" - 5:1 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 1/16 финала кубка английской лиги, в которых лондонские "Арсенал" и "Челси" обыграли соответственно "Донкастер" и "Ноттингем Форест".



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