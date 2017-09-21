"Арсенал" - "Донкастер" - 1:0, "Челси" - "Ноттингем Форрест" - 5:1 (обзоры)

Теги

"Арсенал" - "Донкастер" - 1:0, "Челси" - "Ноттингем Форрест" - 5:1 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 1/16 финала кубка английской лиги, в которых лондонские "Арсенал" и "Челси" обыграли соответственно "Донкастер" и "Ноттингем Форест".


////°°°°|||| Ball-Control
-°°-|||| Ball-Control

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Питерское дерби в Кубке России: "Зенит" встретится с "Динамо"

Питерское дерби в Кубке России: "Зенит" встретится с "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов