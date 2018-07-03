"Арсенал" два года назад отказался приобретать Мбаппе

Футбольный эксперт Гильем Балаге рассказал, как "Арсенал" упустил возможность подписать Килиана Мбаппе.

"Два года назад много команд интересовались Мбаппе. Его семья запросила 8 миллионов евро за осуществление трансфера. Однако "канониры" не стали продолжать переговоры, так как посчитали, что есть большой риск потерять деньги" - приводит слова Балаге The SportReview.

Читайте также: Прошлым летом "Барселона" упустила возможность подписать Мбаппе за 120 миллионов евро. | http://soccernews.ru