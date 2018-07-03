"Арсенал" два года назад отказался приобретать Мбаппе

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"Арсенал" два года назад отказался приобретать Мбаппе

Футбольный эксперт Гильем Балаге рассказал, как "Арсенал" упустил возможность подписать Килиана Мбаппе.

"Два года назад много команд интересовались Мбаппе. Его семья запросила 8 миллионов евро за осуществление трансфера. Однако "канониры" не стали продолжать переговоры, так как посчитали, что есть большой риск потерять деньги" - приводит слова Балаге The SportReview.

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