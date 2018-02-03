"Арсенал" – "Эвертон" - 5:1 (обзор)

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"Арсенал" – "Эвертон" - 5:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 26-го тура АПЛ между "Арсеналом" и "Эвертоном".

Не пропустите: "Арсенал" разгромил "Эвертон" на "Эмирейтс". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 25 48
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Саутгемптон 26 26
15 Кристал Пэлас 25 26
16 Ньюкасл Юнайтед 25 24
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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