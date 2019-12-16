"Арсенал" форсирует назначение нового наставника

Теги арсенал лондонмикель артетапатрик виейра

"Арсенал" форсирует назначение нового наставника

Лондонский "Арсенал" хочет определиться с кандидатурой нового главного тренера до конца текущего месяца.

Как сообщает Sky Sports, после разгрома от "Манчестер Сити" в воскресенье руководство "канониров" решило активизировать процесс поиска нужного специалиста, чтобы текущий сезон не был провален окончательно.

Источники утверждают, что в шорт-лист столичного клуба входят до 10 кандидатов, в том числе бывшие игроки Микель Артета и Патрик Виейра.

По итогам 17 туров "Арсенал" занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.

Не пропустите: Гвардиола высказался о возможном уходе Артеты в "Арсенал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини

ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 17 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 17 35
4 Челси Челси 17 29
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 17 26
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 17 25
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 17 25
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 17 24
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 17 22
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 17 22
12 Бернли Бернли 17 21
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 16 19
14 Борнмут Борнмут 17 19
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
16 Эвертон Эвертон 17 18
17 Астон Вилла Астон Вилла 17 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 17 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 17 12
20 Уотфорд Уотфорд 17 9
Полная таблица

топ-5 тегов