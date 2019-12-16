"Арсенал" форсирует назначение нового наставника

Лондонский "Арсенал" хочет определиться с кандидатурой нового главного тренера до конца текущего месяца.

Как сообщает Sky Sports, после разгрома от "Манчестер Сити" в воскресенье руководство "канониров" решило активизировать процесс поиска нужного специалиста, чтобы текущий сезон не был провален окончательно.

Источники утверждают, что в шорт-лист столичного клуба входят до 10 кандидатов, в том числе бывшие игроки Микель Артета и Патрик Виейра.

По итогам 17 туров "Арсенал" занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.

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