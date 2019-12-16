"Арсенал" форсирует назначение нового наставника
Лондонский "Арсенал" хочет определиться с кандидатурой нового главного тренера до конца текущего месяца.
Как сообщает Sky Sports, после разгрома от "Манчестер Сити" в воскресенье руководство "канониров" решило активизировать процесс поиска нужного специалиста, чтобы текущий сезон не был провален окончательно.
Источники утверждают, что в шорт-лист столичного клуба входят до 10 кандидатов, в том числе бывшие игроки Микель Артета и Патрик Виейра.
По итогам 17 туров "Арсенал" занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.
Не пропустите: Гвардиола высказался о возможном уходе Артеты в "Арсенал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Арсенал Лондон
|17
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9