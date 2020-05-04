"Арсенал" готов этим летом продать шесть игроков

"Арсенал" намерен в летнее трансферное окно расстаться с шестью футболистами, утверждает Bleacher Report.



По данным источника, клуб пока не называет имена игроков, которые могут покинуть лондонцев, однако ранее сообщалось, что защитники Сократис Папастатопулос и Шкодран Мустафи, нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг и хавбек Генрих Мхитарян, скорее всего уйдут из "Арсенала" в ближайшее время.



Вырученные деньги с продажи игроков "канониры" намерены потратить на усиление состава.

На данный момент розыгрыш АПЛ приостановлен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.

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